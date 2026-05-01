19 Mayıs'ta kadınlara yönelik arıcılık eğitimi düzenlendi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde kadın çiftçilere yönelik arıcılık eğitimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda ve sahada düzenlenen eğitim, toplam 30 saat sürdü. Teorik ve uygulamalı eğitim programı, ziraat mühendisi Ömer Yılmaz tarafından verildi.

Program kapsamında kadın çiftçilere arıcılık faaliyetleri, koloni yönetimi, bakım-besleme yöntemleri ile uygulamalı saha çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda programa katılan 25 kadın çiftçiye katılım belgeleri törenle verildi.

Törene 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, 19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Rizeli, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, 19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Barış Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, SYDV Müdürü Hakan Ayar, 19 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi Reha Kaya ve muhtar Vedat Keskin katıldı.