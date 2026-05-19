19 Mayıs Coşkusu Dolmabahçe’de Yaşandı: Ziyaretçiler Tarihi Atmosferi Duygulu Anlarla Gezdi

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’na akın eden yüzlerce öğrenci, öğretmen, vatandaş ve turist, Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çekerek bayram sevincini paylaştı. Ziyaretçiler özellikle Atatürk’ün vefat ettiği odayı görünce duygulandıklarını belirtti; kimi vatandaşlar Atatürk’ün ruhunu orada hissettiğini söyleyerek anlamlı anlar yaşadı.

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çok sayıda öğrenci, öğretmen, vatandaş ve turistler sabah saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saray çevresinde Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

'HER ÇOCUĞUN GEZİP GÖRMESİ GEREKEN BİR YER'

Dolmabahçe Sarayı'nı çocukları ile ziyaret eden Fatih Bingöl, "Burada olmak bizim için güzel bir duygu. Bence her çocuğun gezip görmesi gereken bir yer. Çocuklarımın eğlendiğini düşünüyorum. Kızım Betül burayı hep görmek istiyordu. En çok merak ettiği yerlerden biri Dolmabahçe Sarayı'ydı. Nasip oldu bugün görebilmek. İçeride her yeri gezdik. Özellikle Atatürk'ün vefat ettiği odayı görünce çok duygulandık" dedi.

'ATATÜRK'ÜN ODASINA GİRİNCE GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM'

Babası ile beraber Dolmabahçe Sarayı'nı görmeye gelen Nisa Betül Bingöl, "Buraya geldiğim için çok iyi hissediyorum. İçeri de çok antik eşyalar vardı. Atatürk'ün odasına girince gerçekten çok duygulandım" dedi.

'ATATÜRK'ÜN RUHUNU BURADAYMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

Gökmen Kavak, "Bugün, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve hürmetle andık. Çok özel bir gün. Keşke bu günler de kendisi de yanımızda olsaydı. Öyle bir lidere gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok duygu dolu anlar yaşadım. Atatürk'ün ruhunu buradaymış gibi hissettim ve çok mutlu hissettim" dedi.

'ATATÜRK'ÜN ODASINI GEZDİM'

Babası ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden 6 yaşındaki Enes Bertan, "Dolmabahçe Sarayı'nı gezdim, daha sonra Atatürk'ün odasını gezdim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

