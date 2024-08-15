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19 Mayıs ilçesinde çilek yetiştiricilerine eğitim programı düzenlendi

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OMYEGDER ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çilek yetiştiricilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Üretim koşulları, sulama sistemleri, toprak isteği ve çilek çeşitleri konularında bilgilendirme yapıldı.

19 Mayıs ilçesinde çilek yetiştiricilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, son yıllarda ilçede üretimi ve üretici sayısında artış yaşanan çilek için üretim koşulları, uygun sulama sistemleri, toprak isteği ve çilek çeşitleri konularında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonrası konuşan OMYEGDER Müdürü Aydın Dama, son yıllarda ilçede çilek üretiminde ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Engiz çileği" ismiyle marka olma yolunda ilerlediklerini, üretim ve üreticinin artmasının ardından katma değerli ürünler ortaya çıkaracaklarını dile getirdi.

Eğitim programı sonrası OMYEGDER tarafından üretimde kullanabilmeleri amacıyla üreticilere ilaçlama tulumları hediye edildi.

Terme İlçe Jandarma Komutanı Yalçın, görevine başladı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Alper Yalçın, görevine başladı.

İlçedeki görevini tamamlayan Jandarma Üsteğmen Eren Dede'nin yerine Üsteğmen Alper Yalçın atandı.

Yalçın, Dede'den devraldığı görevine başladı.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Çiftçilik Tarım Güncel Haberler

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