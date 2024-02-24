Üye Girişi
Haberler

19 Mayıs ilçesinde Berat Kandili programı düzenlendi

Güncelleme:

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) iş birliğiyle 19 Mayıs ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi. Programda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezinin kurucusu İhsan Şenocak konuşma yaptı ve dua edildi.

19 Mayıs ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) iş birliğiyle Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen programda İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezinin kurucusu İhsan Şenocak konuşma yaptı.

Şenocak, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı, ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'mizin tüm Müslüman alemine huzur ve barış getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'de, Gazze'de ve tüm dünyada dökülen mazlum kanlarının durmasını, barış gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Konuşmasının ardından dua edildi.

Programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği İhsan Şenocak Berat Kandili Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak? Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor? Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title