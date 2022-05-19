19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Vatandaşların 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla yürüdüğü anlardan görüntüler (Drone)

Türk Bayrağı ile geçişten yerden görünü BİNGÖL - Bingöl'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.