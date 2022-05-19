19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Vatandaşların 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla yürüdüğü anlardan görüntüler (Drone) Türk Bayrağı ile geçişten yerden görünü BİNGÖL - Bingöl'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla...
Vatandaşların 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla yürüdüğü anlardan görüntüler (Drone)
Türk Bayrağı ile geçişten yerden görünü BİNGÖL - Bingöl'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel