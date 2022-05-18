19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Haberler

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Samsun'da yakılan meşalenin bugün de aynı kararlılık ve gururla gençler tarafından taşındığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesinin yine gençler olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Gençlere her alanda güvenmeli ve önlerini açmalıyız. Gençler Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasını simgeliyor. Gençlerimizin 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inancımız tamdır.

Bu anlamlı günde, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm hemşehrilerimizim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin meşalesinin yakıldığını belirtti.

Türk milletinin karşısına konulan her zorluğa göğüs germeye devam edeceğini aktaran Pekcanlı, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak' diyerek Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, daha aydınlık, daha adil, daha demokrat ve daha özgür Türkiye için, her zaman gençlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Pekcanlı, başta Mustafa Kemal Atatürk, dava arkadaşları olmak üzere, vatan savunması için, ekmek parası için, özgürlük, demokrasi, hak ve adalet için yaşamlarını yitiren gençleri minnetle andığını belirtti.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tercan, mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktığını belirtti.

Samsun'da yakılan meşalenin ışığının Türk milletine yol gösterdiğini aktaran Tercan, "19 Mayıs'ın yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar inşallah. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın içinde büyük dersler barındıran tarihin eşsiz sayfalarından biri olduğunu belirtti.

En zor şartlarda milletin azmi, kararlılığı ve fedakarlığı sayesinde ülkenin batılı emperyalist devletlerin işgalinden kurtarıldığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İstiklal uğrunda ölmeyi göze alan ve inanan insanlar işaret fişeğini 19 Mayıs'ta ateşlemişlerdir. 19 Mayıs, milletimizin hiçbir zaman hürriyetinden vazgeçmeyeceğini ve hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Gençlik, milletimizin geleceğidir. Geleceğimize yatırım yapmalıyız. Maddi ve manevi yönden ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olmalıyız."