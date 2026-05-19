Haberler

Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu: Halk oyunları ve konserle kutlama

Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu: Halk oyunları ve konserle kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde İBB tarafından düzenlenen kutlamalarda saygı duruşu, İstiklal Marşı, kortej yürüyüşü, şiir dinletileri, halk oyunları ve dans gösterileri yer aldı. Programa katılanlar Türk bayraklarıyla coşku yaşarken, etkinlik M. Lisa konseriyle devam etti.

Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, –19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde kutlama programı düzenlendi. Halk oyunları ve performans gösterilerinin sunulduğu programa katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinlikleri coşkuyla izledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde kutlama programı düzenlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen program saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda kortej yürüyüşünün ardından şiir dinletileri sunuldu. Program Gençliğe Hitabe'nin okunmasıyla devam etti. Programda ayrıca İSMEK tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sunuldu. Dans grupları ve performans ekiplerinin gösterileri de izleyicilerle buluştu. Kutlamalar, sanatçı M. Lisa'nın konseriyle devam ederken, etkinlik alanında düzenlenen aktiviteler gün boyu devam etti.

'ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK'

Güler Özcan, "Çok güzel muhteşem. Çok beğendim harika. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen bütün herkesi minnettarız" ifadelerini kullandı. Ayşe Kalyoncu, "Biz zaten onlarla büyüdüğümüz için hissediyoruz. Biz gençken İnönü Stadyumu'na giderdik. Orada bütün okullar gelirdi; İstanbul Kız Lisesi, Nişantaşı Kız Lisesi, diğer liseler.Orada büyük büyük gösteriler yapardı. Tabii hala o ruhtayız, geliyoruz. Memnunuz tabii; ama şimdiki gençlik coşkulu değil. Zamanın ruhu öyle ama mutluyuz" şeklinde konuştu. Defne Soylu, "Beğendim. Şarkı çaldılar, coşkuyla herkes bayrakları salladı. Gayet eğlenceliydi. Şimdi de M.Lisa çıkacak, konser verecek. Şimdi de onu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi

Bayram töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca ortalık karıştı