Haberler

19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vefat eden 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in cenazesi, memleketinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Vefat eden 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

Şendiller'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Abdülhamit Han Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na getirilen Şendiller'in cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şendiller ailesinin yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
MİT'in operasyon yaptığı dehşet ailesinin görüntüleri! Kazadan sonra bakın ne yapmışlar

MİT'in operasyon yaptığı dehşet ailesinin görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.