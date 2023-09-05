19. Asya Sahil Güvenlik Teşkilatı Liderleri Toplantısı İstanbul'da başladı

İçişleri Bakanlığı, "19. Asya Sahil Güvenlik Teşkilatı Liderleri Toplantısı"nın (HACGAM), İstanbul'da başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ın ev sahipliğinde 2017'de düzenlenen toplantıya gözlemci ülke olarak katıldığı ve oy birliğiyle üye ülke olarak kabul edildiği, HACGAM'ın yılda 2 kez Çalışma Grubu Toplantısı (WLM) ve Liderler Toplantısı (HLM) olarak düzenlendiği anımsatıldı.

İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 19. liderler toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, toplantıda sahil güvenlik görevleri kapsamında yer alan "denizde arama kurtarma", "deniz çevresinin korunması", "denizde denetim ve kanun uygulamaları", "deniz haydutluğu ile mücadele", "kapasite artışı" ve "sahil güvenlik görevlerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı" konularının görüşüleceği ifade edildi.

Açıklamada, HACGAM'ın toplantısının 8 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.