Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip, motosikletle kaza yapan Üzeyir, toprağa verildi

AYDIN'da ehliyet almak için girdiği direksiyon sınavı sırasında kalp krizi geçirerek motosikletle kaza yapan ve hayatını kaybeden kuaför Üzeyir Hazar (18), Efeler'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hazar için Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Üzeyir'in babası Güngör Hazar, kardeşi Tufan Hazar, iş arkadaşları ve sürücü kursu eğitmenlerinin katıldığı namaz sonrası cenaze, Kocagür Mezarlığı'nda toprağa verildi.