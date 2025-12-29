Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip, motosikletle kaza yapan Üzeyir, toprağa verildi
Aydın'da direksiyon sınavı sırasında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki kuaför Üzeyir Hazar motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Hazar, daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirmişti.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda 09 ABS 178 plakalı motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi. Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. Daha önce 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hazar için Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Üzeyir'in babası Güngör Hazar, kardeşi Tufan Hazar, iş arkadaşları ve sürücü kursu eğitmenlerinin katıldığı namaz sonrası cenaze, Kocagür Mezarlığı'nda toprağa verildi.