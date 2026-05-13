18 yaşındaki kediye fizyoterapi desteği

ANKARA'da ev kadını Şeyda Pek'in 18 yaşındaki 'chinchilla' cinsi kedisi Köpük, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle fizyoterapi desteği almaya başladı.

Sevda Pek, 18 yaşındaki kedisini, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle fizyoterapi desteği için veteriner kliniğine götürdü. İşitme kaybı, kalp hastalığı ve hareket kısıtlılığı bulunan Köpük'e, ağrılarını azaltmak ve kas zayıflığını önlemek amacıyla haftada 2 gün hafif egzersiz programı uygulanmaya başlandı. Fizyoterapist Yağmur Denli, günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren 18 yaşındaki kedi için pilates, koşu bandı yürüyüşü, yüzme gibi dolaşımı destekleyici yormayan aktiviteler uyguluyor.

'EGZERSİZ SEANSLARI DÜZENLİYORUZ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, 18 yaşındaki erkek kedi Köpük'ün yaşı gereği hareketlerinin azaldığını ve işitme kaybı yaşadığını belirterek, "18 yaş oldukça ileri bir yaş. Bu süreçte amacımız onu yormadan ağrılarını azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak. İşetme kaybı sebebi ile sesleri duymuyor. Bu sebeple tepkisiz şekilde yaşamını sürdürüyor. Hareket kısıtlılığı da bu sebeple artıyor. Eklem ağrıları ve kas zayıflığına karşı fizik tedaviye başladık. Dolaşımını desteklemek için hafif egzersizlerle seanslar düzenliyoruz. Hayatının belirli aralıklarını bu seanslarımız ile devam ettireceğiz" dedi.

'DÜZENLİ BESLENMEYLE BU YAŞA ULAŞTI'

Chinchilla cinsi kedilerin ortalama yaşam süresinin 10-12 yıl olduğunu hatırlatan Denli, "Köpük bu yaşa sağlıklı ve düzenli beslenme sayesinde ulaştı. Aşılarının düzenli yapılması, kilo kontrolü ve zamanında kısırlaştırılması çok önemli. Genel anlamda evcil hayvanlarımızın aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini geciktirmemeliyiz. Belirli bir yaştan sonra rutin check-up'lar ihmal edilmemeli. Köpük haftada iki kere fizyoterapiye gelmeye başladı. Seanslarda pilates, koşu bandı yürüyüşü, yüzme ve oyun aktiviteleri yapıyoruz. Ancak kalp hastalığı ve yaşı nedeniyle onu zorlamıyoruz. Egzersizleri tamamen onun isteğine göre planlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı