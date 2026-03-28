Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası'nın Sinop etabı tamamlandı. 12 ilden 16 kulübün katıldığı organizasyonda finale kalan takımlar belirlendi.
Gazi Çelebi ve 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor salonlarında düzenlenen ve 5 gün süren organizasyona 12 ilden 16 kulüp katıldı.
Müsabakalar sonunda Manisa Basket 1994 Sportif, İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Ankara Çankaya Üniversitesi ile Antalya Basketbol Akademi B takımları finale kaldı.
Turnuva sonunda takımlara katılım belgesi verildi.
Grup maçları sonunda ilk 4'e giren takımlar 4-10 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.