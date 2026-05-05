Haberler

18. Uluslararası MEB Robot Yarışması "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6-8 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın detaylarını açıkladı. Yarışma, 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla 81 il ve 23 ülkeden 17 bin 994 yarışmacı ile 5 bin 855 robotun katılımıyla yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın Antalya'da 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"81 ilimizden ve 23 ülkeden toplam 17 bin 994 yarışmacı ve 5 bin 855 robot başvurusunun alındığı yarışma, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Yarışma ile ülkemizde mesleki eğitimin niteliğini artırmayı, teknoloji alanında gençlerimizde farkındalık oluşturmayı ve evlatlarımızın girişimci, üretken ve yenilikçi bireyler olarak güçlenmelerini hedefliyoruz. Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyor, bu değerli organizasyonda emeği geçen herkese ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
'Kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı

'Kaza' denilerek kapatılmıştı! Korkunç gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı

Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı yaptı