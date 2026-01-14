Haberler

18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması, Antalya'da yapılacak

MEB tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Yarışma, teknoloji ve mesleki eğitimi teşvik amacıyla 16 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen 18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması, 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenecek yarışma, bu yıl 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla 16 farklı kategoride yapılacak.

SİBER GÜVENLİK KATEGORİSİ DE KAPSAMDA

Ortaokul ve dengi okullar ile ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma kapsamında, çizgi izleyen robotlardan insansız hava araçlarına, su altı robotlarından otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede kategoriler yer alıyor. Bu yıl yarışma kategorileri, yapay zeka kullanımını artıracak şekilde yeniden yapılandırılırken, Siber Güvenlik kategorisi ilk kez yarışma kapsamına alındı.

ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK DESTEKLENECEK

Uluslararası nitelik taşıyan organizasyonun; öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarına, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin güçlendirilmesine, okul-üniversite-sektör etkileşiminin artırılmasına ve Türkiye'nin eğitim ile teknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünün desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor. Yarışmaya ilişkin başvurular 'robot.meb.gov.tr' adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. 27 Mart 2026'ya kadar sürecek olan başvurularda kabul edilen robotların listesi, 'robot.meb.gov.tr' adresi ile MEB Robot Mobil Uygulamasının duyurular bölümünden ilan edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
