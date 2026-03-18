Antalya'nın Kumluca ve Serik ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezinde devam törende ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Etkinlikler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

Serik

Serik ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreninin ardından Serik Fen Lisesi konferans salonunda devam edilen programda günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler düzenlendi.

Programın sonunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öte yandan Antalya'nın diğer ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla etkiler düzenlendi.