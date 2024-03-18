18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Valiliği konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi gerçekleşti.

Programa Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren,İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.