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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği konferans salonunda yapılan programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programa Vali Osman Varol ve diğer yetkililer katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Valiliği konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi gerçekleşti.

Programa Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren,İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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