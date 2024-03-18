Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çanakkale Zaferi resim sergisi düzenlendi
Cizre Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan resimlerin yer aldığı Çanakkale Zaferi sergisi, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi'nde açıldı. Okulun müdür yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Ayşenur Aytekin Kocaman, sergiye vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.
Cizre Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencilerince yapılan resimlerin yer aldığı "Çanakkale Zaferi" isimli sergi Cizre Belediyesi Kültür Merkezinde açıldı.
Okulun müdür yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Ayşenur Aytekin Kocaman, öğrencilerin imzalarını taşıyan resim sergisine vatandaşların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.