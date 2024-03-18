Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çanakkale Zaferi resim sergisi düzenlendi

Güncelleme:

Cizre Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan resimlerin yer aldığı Çanakkale Zaferi sergisi, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi'nde açıldı. Okulun müdür yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Ayşenur Aytekin Kocaman, sergiye vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.

Cizre Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencilerince yapılan resimlerin yer aldığı "Çanakkale Zaferi" isimli sergi Cizre Belediyesi Kültür Merkezinde açıldı.

Okulun müdür yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Ayşenur Aytekin Kocaman, öğrencilerin imzalarını taşıyan resim sergisine vatandaşların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Şırnak Kültür Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title