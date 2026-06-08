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İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağındaki bebeğiyle yakalandı

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Bursa ve İstanbul'da 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Deniz A., kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle İnegöl'de yakalandı. Tutuklanmamak için sürekli hamile kaldığı iddia edilen şüpheli, adliyede tutuklandı.

BURSA ve İstanbul'da 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Deniz A. (20) İnegöl ilçesinde yakalandı. Kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmamak için üçüncü çocuğuna 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.

İstanbul ile Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde yaşanan 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Deniz A., İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takiple yakalanarak gözaltına alındı. Kucağında 2 yaşındaki bebeğiyle yakalanan şüphelinin 2 çocuğunun bulunduğu ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Tutuklanmamak için sürekli hamile kaldığı iddia edilen Deniz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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