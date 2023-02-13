178 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hivay'ın ilk isteği çilekli süt oldu

Adıyaman'da depremin 178. saatinde bir mucize daha gerçekleşti ve 6 yaşındaki Hivay enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hivay'ın ambulanstaki görüntülerini paylaşırken minik kız görevlilerden çilekli süt ve poğaça istedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde bugüne kadar binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir oldu. Depremin ilk anından bu yana enkazların başında canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerinden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Enkazdan sağ olarak çıkarılan her kişi, umudu artırıyor.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bugün de depremin 8. gününde mucize haberleri gelmeye devam etti. 178 saat sonra Adıyaman Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üşer ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımında "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." mesajı yer aldı.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Ambulansta sağlık görevlileri ile konuşan Hivay, "Çilekli süt ve poğaça istiyorum" dedi. Görevliler Hivay'a isteklerini hemen yerine getireceğini söylerken minik kızın büyüyünce doktor olmak istediği öğrenildi.