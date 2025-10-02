17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık, tehdit ve hakaret suçlarından toplamda 17 yıl hapis cezası bulunan 58 yaşındaki B.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, tehdit ve hakaret suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari B.A'nın (58) adresini tespit etti.
Gözaltına alınan B.A, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
