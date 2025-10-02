Haberler

17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık, tehdit ve hakaret suçlarından toplamda 17 yıl hapis cezası bulunan 58 yaşındaki B.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, tehdit ve hakaret suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari B.A'nın (58) adresini tespit etti.

Gözaltına alınan B.A, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu

2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.