17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, tehdit ve hakaret suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari B.A'nın (58) adresini tespit etti.

Gözaltına alınan B.A, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.