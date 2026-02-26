İstanbul'da "hırsızlık" suçundan hüküm giyen kişi Mersin'de yakalandı

İstanbul'da "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan kadın Mersin'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 12 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranması bulunan ve 1 Mart 2019'dan beri aranan Meryem G'nin Mersin'de olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye gitmek üzere iki ekip görevlendirildi.

Ekipler, 13 Şubat'ta, Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokak'ta bulunan adrese düzenledikleri operasyonda Meryem G'yi yakaladı.

Hükümlü kadın, adli işlemler için Tarsus Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi.