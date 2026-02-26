Haberler

İstanbul'da "hırsızlık" suçundan hüküm giyen kişi Mersin'de yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay cezası bulunan ve 7 yıldır aranan Meryem G, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadın, adli işlemler için Tarsus Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi.

İstanbul'da "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan kadın Mersin'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 12 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranması bulunan ve 1 Mart 2019'dan beri aranan Meryem G'nin Mersin'de olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye gitmek üzere iki ekip görevlendirildi.

Ekipler, 13 Şubat'ta, Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokak'ta bulunan adrese düzenledikleri operasyonda Meryem G'yi yakaladı.

Hükümlü kadın, adli işlemler için Tarsus Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol