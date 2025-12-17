Haberler

Erzurum'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Erzurum'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda ilçede yaptıkları çalışmalarda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Haberler.com
