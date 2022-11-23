17 YAŞINDAKİ GENÇ İNŞAAT ALANINDA ÖLÜ BULUNDU Güncel Haberler Çorum'da 17 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, inşaat alanında bulundu. İnşaat halindeki 4 katlı binanın içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler bulundu. Çorum'da Çepni Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İNŞAATIN İÇERİSİNDE KIYAFETLERİ BULUNDU Ekipler, isminin C.G.Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ayrıca inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler buldu. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Güncel Haberler

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