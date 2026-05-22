"17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" başladı

Güncelleme:
Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, İtalyan romantik opera başyapıtı 'Lucia di Lammermoor'un prömiyeriyle başladı. Eser, ünlü rejisör Jean-Louis Grinda yönetiminde sahnelenirken, festival 10 Haziran'a kadar devam edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl 17. kez düzenlediği "Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), festivalin açılışında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Lucia di Lammermoor" operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

İtalyan besteci Gaetano Donizetti tarafından bestelenmiş İtalyan romantik operasının başyapıtlarından sayılan eser, uluslararası alanda tanınan ünlü rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konuldu.

Librettosu Sir Walter Scott'un "Lammermoor Gelini" adlı romanından hareketle Salvadore Cammarano'ya ait eser, 1912'de İskoçya'nın sisli ve kasvetli atmosferinde geçer ve düşman aileler arasında sıkışmış genç bir kadın olan Lucia'nın trajik aşk hikayesini konu alıyor.

Eserin festival kapsamındaki temsilleri, dönüşümlü olarak orkestra şefleri Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu eşliğinde sahneleniyor.

Operanın dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Laurent Castaingt imzası taşıyor.

Prömiyerde "Lucia" rolünde Hale Soner, "Sir Edgardo di Ravenswood" rolünde Ufuk Toker, "Lord Enrico Asthon" rolünde Caner Akgün, "Lord Arturo Bucklaw" rolünde Berk Dalkılıç, "Raimondo Bidebent" rolünde Burak Bilgili, "Alisa" rolünde İpek Zehra Evre, "Normanno" rolünde Emre Parlar sahnede yer aldı.

Ayrıca diğer festival temsillerinde ilgili rollerde, Nazlı Deniz Süren, Burak Dabakoğlu, Nejat Işık Belen, Efe Doğrukul, Zafer Erdaş ve Uğur Etiler sahnede olacak.

Eser, 23 ve 30 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde tekrar seyirciyle buluşacak.

"17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" ise birçok etkinlikle 10 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
