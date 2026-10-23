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17 sigorta şirketinden haksız tazminat alan örgütün 87 şüphelisi adliyeye sevk edildi

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17 sigorta şirketinden haksız tazminat alan örgütün 87 şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının kurgu trafik kazalarına ilişkin soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2022-2026 arasında 76 kurgu kaza üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlendi.

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen "kurgu trafik kazaları" soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana'da gözaltındaki 79 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de bulundukları illerde adliyeye sevk edildiği, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği, 1 zanlının da cezaevinde olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 Ekim'de NSosyal'deki hesabından "Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" başlığıyla açıklama yapmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden bir suç yapılanmasının tespit edildiğini belirten Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini bildiren Gürlek, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etmişti.

Soruşturma kapsamında Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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