17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de Başlıyor

17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşecek Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 10 bini aşkın öğrencinin katılacağını açıkladı. Yarışmada 3 bin 903 robotun yer alacağı belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Kayseri'de başlayacak 17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na 10 bini aşkın öğrencinin 3 bin 903 robotla katılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, yarışmaya ilişkin videoya da yer vererek yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası MEB Robot Yarışması, 21-24 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de başlıyor. Ortaokuldan üniversiteye binlerce gencimiz, robotlarını Türkiye Yüzyılı'na umutla kodlamak için bir araya geliyor. 81 ilden 10 bini aşkın öğrencimiz, 15 kategoride 3 bin 903 robotla yarışacak. Şimdiden hayal eden, üreten ve azimle çalışan tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Ayrıca Kayseri'mizin zengin kültürünü yapay zeka ile harmanlayarak robotların diliyle anlatan kıymetli öğretmenimize emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Netanyahu, en büyük ticaret ortağını kaybetmek üzere
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.