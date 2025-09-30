Haberler

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
16 yıldır işlettikleri abiye mağazasında ilk online siparişlerini alan kadın ortaklar, çocuk gibi sevindi. Ortaklar birbirlerine sarılarak kutlama yaparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

16 yıldır bir abiye mağazası işleten iki kadın ortak, iş hayatlarında önemli bir dönüm noktası yaşadı. Uzun yıllardır fiziksel mağazalarında hizmet veren ortaklar, nihayet ilk online siparişlerini aldı.

İLK ONLİNE SİPARİŞİ ALINCA ÇOCUK GİBİ SEVİNDİLER

Bu gelişme karşısında büyük bir heyecan yaşayan kadınlar, anlık tepkilerini gizleyemedi. Sevinçten adeta çocuk gibi oldukları görülen ortaklar, birbirlerine sarılarak bu başarıyı kutladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ortakların mağaza içerisinde birbirlerine sarılarak yaşadıkları bu içten kutlama anları, iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

