16 Yıl Sonra Kaybolan Suzan Uslu'nun Cesedi Bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde sulama kanalında bulunan cesedin kimliği, 16 yıl sonra yapılan DNA testiyle belirlendi. Cesedin, Denizli'de 25 gün önce kaybolan Suzan Uslu'ya ait olduğu tespit edildi.

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sulama kanalında cesedi bulunan kişinin kimliği, 16 yıl sonra yapılan DNA testiyle ortaya çıktı. Cesedin, bulunduğu tarihten 25 gün önce Denizli'de kaybolan Suzan Uslu'ya (46) ait olduğu belirlendi.

Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'nde 11 Aralık 2009 tarihinde Feslek mevkisindeki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kimlik tespiti için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay dosya üzerinde yeniden çalışma başlattı. Yapılan analiz ve DNA incelemesi sonucu cesedin 17 Kasım 2009'da Denizli'de kaybolan Suzan Uslu'ya ait olduğu tespit edildi. Uslu'nun cesedinin, Güney ilçesinden başlayan sulama kanalıyla Buharkent'e sürüklendiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
