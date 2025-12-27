Haberler

Firari hükümlü, sınır kapısından girerken yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'daki sınır kapısından Türkiye'ye girmeye çalışan ve 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B. yakalandı. O.A.B. kasten öldürme ve kaçakçılık suçlarından ceza almıştı.

IĞDIR'daki sınır kapısından Türkiye'ye girmeye çalışan ve 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B., polis ekiplerince yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Kaçakçılık ve askeri yasak bölgelere girme' suçlarından toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B.'yi Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

