Firari hükümlü, sınır kapısından girerken yakalandı
Iğdır'daki sınır kapısından Türkiye'ye girmeye çalışan ve 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B. yakalandı. O.A.B. kasten öldürme ve kaçakçılık suçlarından ceza almıştı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Kaçakçılık ve askeri yasak bölgelere girme' suçlarından toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.B.'yi Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel