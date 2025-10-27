16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı
Bursa'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından evinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 yakalama kararı ve 16 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.Ş'nin evde saklandığı tespit edildi.
A.Ş, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.