16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Bursa'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından evinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bursa'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 yakalama kararı ve 16 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.Ş'nin evde saklandığı tespit edildi.

A.Ş, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
