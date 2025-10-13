16 Yaşındaki Sürücü, Polis Memuruna Çarpıp Kaçtı

Samsun'un Atakum ilçesinde, polis memuruna çarpıp kaçan 16 yaşındaki sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "dur" ihtarına uymadığı yönünde anons edilen 55 EC 110 plakalı hafif ticari araç, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekibi tarafından fark edildi.

Kavşakta durdurulan sürücü, aracıyla polis memuru A.K'ye hafif şekilde çarparak kaçtı. Takip sonucu Taflan Un Fabrikası kavşağında durdurulan aracın sürücüsünün 16 yaşındaki E.G. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, ehliyetsiz araç kullanan E.G. ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 61 bin 215 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten menedildi.

Polis memuru A.K, sürücüden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.