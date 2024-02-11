Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: 16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek
Sosyal medyada bir hesaptan yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, paylaşımlara konu olan çocuğun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı ve hukuki sürecin bakanlıkça takip edileceği ifade edildi.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımının ihbar kabul edildiğini ve paylaşıma konu çocuğun devlet korumasına alınacağını bildirdi.
BAKANLIKTAN PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bakanlıktan, bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
"ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINACAK"
İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak, hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.