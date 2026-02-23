Haberler

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyi Polat Dütrü'yü (17) bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde M.D. (16), tartıştığı ağabeyi Polat Dütrü'yü (17) bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası M.D., F.D. (12) ve İ.A. (18) gözaltına alındı.

Olay, Gümüşlük Mahallesi 7'nci Çaltılık Sokak'ta meydana geldi. M.D. ile ağabeyi Polat Dütrü, kardeşi F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; M.D., ağabeyi Dütrü'yü bıçakladı. Karnından ve göğsünden yaralanan Dütrü, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dütrü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dütrü, burada kurtarılamadı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, M.D., F.D. ve İ.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım