16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, tartıştığı annesi Banu K.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana gelen olayda F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel