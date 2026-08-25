İçişleri Bakanlığı: 60 Suçlu Yurtdışında Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16'sı dahil toplam 60 suçlunun, aralarında Gürcistan, Yunanistan ve Almanya'nın da bulunduğu 12 ülkeden yakalanarak Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı. Bakanlık, suçluların kaçış güzergahlarını kapatma ve hareket alanlarını daraltma kararlılığını sürdürdüklerini belirterek, operasyonlarda emeği geçen polis ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür etti.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp, yurda geri getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan yurda geri getirildi. Açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.