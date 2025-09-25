15 Yıl Sonra Yüz Felci Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Muş'ta 15 yıl önce kısmi yüz felci geçiren Huri Melek Oruç, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Oruç, rahatsızlığı nedeniyle Bulanık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın tükürük bezinde kitle olduğunu tespit eden doktorlar, Oruç'u Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Tarık Kavak tarafından muayene edilen Oruç'un tükürük bezindeki kitlenin yanı sıra yüzündeki kısmi felcin de ameliyatla düzelebileceği tespit edildi.

Ameliyatına karar verilen hasta, Kavak ve ekibince yapılan 12 saatlik ameliyatla hem tükürük bezindeki kitle alındı, hem de cerrahi müdahaleyle yüzündeki kısmi felç giderildi.

Op. Dr. Kavak, basın mensuplarına, hastanın tükürük bezindeki kitle sebebiyle hastaneye geldiğini ancak yaptıkları değerlendirmede yüzündeki felçliğin de giderilebileceğini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Kavak, şunları kaydetti:

"Hastanın bazı sinirlerinin yanlış çalıştığını tespit ettik. Hastamızla bu durumu paylaştık. Her iki patolojinin cerrahi yöntemle düzelebileceğini ilettik. Hastamız bizlere güvendi ve operasyonu planladık. Önce tükürük bezi kitlesini çıkardık daha sonra istemsiz çalışan sinirlerin iptalini sağladık. Kısmi yüz felcini düzelterek sinir transferleri yaptık. Hastamızın genel durumunun iyi olması bizleri mutlu etti. Yakın zamanda hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. Uzun süren bir operasyondu. Yüz felci yaygın bir durum ve erken başvuruda bazı özel durumlar dışında ilaçlı tedavi mümkün. Bazı hastalar kalıcı yüz felci olduğunda bu durumu kabul edip hastane başvurusu yapmayabiliyorlar. Bu alanla ilgilenen bir hekime başvurmalarını öneririm."

Hastanın kızı Şehriban Oruç ise "Annem 15 yıl önce kısmi yüz felci geçirmişti. Yüz felci kalıcı olarak kalmıştı. Muş'ta hastaneye gittiğimizde tükürük bezinde kitle olduğunu tespit ettiler. Bizi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdiler. Doktorumuz Kavak, kitle ve yüz felci ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Ameliyata karar verdiler. Şükürler olsun ameliyat iyi geçti. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim." diye konuştu.