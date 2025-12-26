Haberler

Polisin 'dur' ihtarına uymayan çocuk sürücü, kaçarken kaza yapıp yaralandı

Aksaray'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki E.R.K. kaza sonrası yaralandı. Ehliyetsiz sürücüye toplam 63 bin 755 lira ceza kesildi.

AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan motosikletin sürücüsü E.R.K. (15), takip sırasında aracının devrilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 755 lira ve motosiklet sahibine ise 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında Paşacık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün 15 yaşındaki E.R.K. olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücüsü, polis ekiplerinin anonsu üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücüye, 'dur ikazına uymamak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'drift atmaktan' suçlarından toplam 63 bin 755 lira, motosiklet sahibine ise 18 bin 677 lira para cezası kesildi. Motosiklet ise çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
