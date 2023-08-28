Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, iki grup arasında çıkan kız meselesi yüzünden çıkan ve 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili olarak şüpheli 2 çocuk gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, iki grup arasında çıkan kız meselesi yüzünden çıkan ve 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili olarak şüpheli 2 çocuk gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde, Buldan Caddesi ve Hal Sokak kesişiminde kurulan lunapark karşı karşıya gelen iki grup, kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine defalarca bıçaklanan 15 yaşındaki Enes Şipal, kanlar içinde yer de kaldı. Olay anında bölgede bulunan kalabalık, yaralı çocuğun yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de ekip desteği istendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Şipal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Enes Şipal'in öldüğü bıçaklı kavga olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenli kamerası kayıtlarını didik didik inceleyerek çocuk yaştaki 2 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadelerinde kız meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. İfade işlemleri süren şüphelilerin, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.