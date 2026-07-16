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15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İstanbul'daki camilerde sela okundu, Büyük Çamlıca Camisi'nde Türk bayrağı yansıtıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu.

Darbe girişimi sırasında da ülke genelindeki camilerde okunarak birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen selalar, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde de camilerden yükseldi.

Sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'daki camilerden duyuldu.

Büyük Çamlıca Camisi'nin mahyasına da Türk bayrağı yansıtıldı, cami avlusunda ve dışarısında bekleyen vatandaşlar da selaları cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, kentin sembol noktalarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden sela okunmasını dinledi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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