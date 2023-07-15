15 Temmuz şehitleri Küçükçekmece'de anıldı

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu tarafından hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde Küçükçekmece'de anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Programa Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç ve dernek üyeleri katıldı.

"Aziz milletimiz şehitlerimiz ve gazilerimizin yüzü hürmetine yaşıyoruz"

Programda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç " Bugün Küçükçekmece'de 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaya vesile olan bir sivil toplum kuruluşumuzun içerisindeyiz. Burada sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin çağrısı üzerine milletin meydanlara ve sokaklara akın akın gelmesiyle FETÖ'cü hain terör örgütünün tüm mensuplarını tabiri caizse ekarte edip milletimize karşı girişilen hain darbe girişimini bertaraf eden aziz milletimiz, aziz şehitlerimiz ve değerli gazilerimizin yüzü hürmetine bugün yaşıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Biz bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizim onlara karşı çok büyük borcumuz var. Emanetlerine de çok büyük borcumuz var. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.