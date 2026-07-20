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ODAK sporcularından Aladağlar'da 15 Temmuz anısına üç zirveye tırmanış

ODAK sporcularından Aladağlar'da 15 Temmuz anısına üç zirveye tırmanış
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Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) öncülüğünde bir grup sporcu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Niğde'deki Aladağlar'da Büyük Demirkazık, Küçük Demirkazık ve Davlumbaz zirvelerine tırmanarak Türk bayrağı açtı ve şehitlerle gazileri andı.

OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte sporcular, 15 Temmuz şehitleri anısına Büyük Demirkazık başta olmak üzere Niğde'deki Aladağlar'da üç zirveye çıkarak Türk bayrağı açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla ODAK öncülüğünde bir grup sporcu, Niğde'deki Aladağlar'ın en yüksek zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi. 4 gün süren faaliyet sonunda 7 sporcu Dağcılık Antrenörü Ali Rıza Işık rehberliğinde, 3 bin 756 metre rakımda Büyük Demirkazık, 3 bin 425 metre rakımda Küçük Demirkazık ve 3 bin 480 metre rakımdaki Davlumbaz zirvelerine ulaşarak Türk bayrağı açtı, 15 Temmuz şehitleri ile gazileri andı.

ODAK Başkanı Kamil Polat, zirvede yaptığı açıklamada, yüksek irtifa tırmanışının başarıyla tamamlandığı belirterek, "Osmaniye Dağcılık Kulübü sporcuları ve antrenörümüzün liderliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak amacıyla Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden 3 bin 756 metre rakımlı Büyük Demirkazık Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdik. Şu an zirvedeyiz. Bu tırmanışı aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve yüce Türk milletine atfediyoruz. Var olsun yüce Türk milleti" dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Hamit Dündar ise "15 Temmuz günü bu bölgeye geldik. ODAK yüksek irtifa ekibi ile birlikte kısa bir eğitim sürecinin ardından zirve tırmanışını gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten etkinliğe katılan Sevgi Tekin de "Demirkazık zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdik. Çok güzel bir faaliyet oldu ve zirveye ulaştık" diye konuştu.

Tırmanışın sonunda sporcular, zirvede Türk bayrağı açıp, 15 Temmuz şehitleri ile gazileri anısına saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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