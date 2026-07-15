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15 Temmuz Köprüsü Anma Koşusu İçin Trafiğe Kapatıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.00 itibarıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te açılacak, metrobüs seferleri ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çift yönlü geçişlere kapatıldı.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.

Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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