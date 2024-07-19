15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tartışma: İki sürücüye 15 bin 183 lira ceza

Cengiz ÇOBAN-Hiba KARGI/İSTANBUL, 15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma inatlaşmaya dönüşmüştü. Trafiği ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan iki sürücünün kimliği tespit edildi. Sürücülere toplam 15 bin 183 lira idari para cezası kesildi.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede inatlaşmaya dönüştü. Sürücülerden biri hızla sağ şeritten sol şeride geçerek trafikte ilerleyen sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sol şeritte ilerlediği sırada diğer aracın önüne geçen araç sürücüsü trafik güvenliğini riske attı. Sürücülerin trafikteki tehlikeli inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Sivil Trafik ekipleri trafik akışına aykırı araç kullanarak makas atan 34 KRT 070 plakalı araç sürücüsünün A.E.P. ve 34 NK 7396 plakalı araç sürücüsünün ise, M.A.K. olduğunu tespit etti.

İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 15 BİN 183 LİRA PARA CEZASI

34 KRT 070 plakalı araç sürücüsü A.E.P.'ye 'Makas atmak' maddesinden 6 bin 439 lira, 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlama maddesinden' 690 lira, 'Trafik yer ve işaretlerine uymamak' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak' maddesinden 2 bin 647 lira ceza yazıldı. 34 NK 7396 plakalı araç sürücüsü M.A.K.'ye ise, 'Trafik yer ve işaretlerine uymamak' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç kullanmak kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak' maddesinden 2 bin 647 lira olmak üzere toplamda her iki sürücüye 15 bin 183 lira trafik idari para cezası uygulandı.