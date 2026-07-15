İrade Bizim, Zafer Bizim Yürüyüşü Sona Erdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş sona erdi.

FETÖ'nün 2016 yılındaki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı "Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" saat 10.00'da Zincirlikuyu'daki metrobüs durağının yakınından başladı.

İstanbul Valiliğinin de desteklediği yürüyüşte, Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce katılımcı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yaklaşık 4 kilometrelik rotayı takip etti.

Yürüyüş, köprünün Anadolu Yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da yürüyüşe katıldı.

Profesyonel atletler de koşuya katıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" da yapıldı.

Köprünün Avrupa Yakası girişinden başlayan koşuda ise profesyonel atletler ve sporcular ter döktü.

Parkuru ilk sırada tamamlayan atletler, tekbir eşliğinde ellerine Türk bayraklarıyla anıt alanına giriş yaptı.

Onları burada İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç karşıladı.

Kaya, koşuyu tamamlayan sporculara hatıra madalyası taktı.

Sporcular, madalyaları ile anıtın önünde saygı duruşunda bulundu.