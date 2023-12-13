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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirleme Trafik Kazası

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, köprünün iki yönünde de uzun araç kuyruklarına neden oldu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazaya 6 aracın daha karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Avrupa'dan Anadolu istikametine geçişte trafik tek şeritten verildi. Kaza nedeniyle köprüde iki yönde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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