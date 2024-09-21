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Metrobüs Kazasında 3 Yaralı, Trafik Yoğunlaştı

Metrobüs Kazasında 3 Yaralı, Trafik Yoğunlaştı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Ulaşım Edirne Güncel Kaza

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