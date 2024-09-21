Metrobüs Kazasında 3 Yaralı, Trafik Yoğunlaştı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel