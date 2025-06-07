15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişi polisin ikna etmesi sonucu vazgeçerken, köprüde trafik durma noktasına geldi.

(İSTANBUL) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişi polisin ikna etmesi sonucu vazgeçerken, köprüde trafik durma noktasına geldi.

Emniyetten alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde taksiye binen E.K, şoför İ.B'ye silah göstererek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmeye zorladı. E.K'nin köprüde taksiden inerek, korkuluklara çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İntihar edeceğini söyleyen E.K. polisin ikna çabaları sonucu bundan vazgeçti.

Gözaltına alınan E.K'nin psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

E.K'nin eylemi sırasında köprüde trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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