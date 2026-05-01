15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1 Mayıs Gözaltısı

(İSTANBUL) - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yapan gençlerin gözaltına alındığı bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gençler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Kaynak: ANKA