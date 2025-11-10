15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05

Ali AKSOYER/ Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılında saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi. Vatandaşlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.