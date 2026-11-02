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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza Haber Videosunu İzle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza yaşandı. Kazanın ardından Avrupa'dan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

(İSTANBUL) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza yaşandı. Kazanın ardından Avrupa'dan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakası girişinde, saat 11.00 sıralarında birden çok aracın karıştığı cincirleme kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Avrupa'dan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma ve yolu tamamen ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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